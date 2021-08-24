В соцсети появилось видео последствий столкновения «Лады» и Daewoo Nexia в Татарстане

Вчера вечером в Альметьевском районе произошла крупная авария по дороге из Альметьевска в Лениногорск. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

На участке дороги между селом Абдрахманово и поселком Нижняя Мактама столкнулись «Лада Калина» и Daewoo Nexia. Очевидцы сообщают, что от удара оба автомобиля перевернулись, иномарка оказалась в кювете, а отечественная легковушка была искорежена.

Водителей госпитализировали медики, однако водитель отечественного скончался от полученных травм.

Ранее в Лаишевском районе Татарстана произошла авария, в результате которой погибли две женщины. Еще одна госпитализирована с травмами.



Ольга Плешкова