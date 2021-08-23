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В Татарстане автомобиль вылетел в кювет при обгоне: погибли две женщины

07:08, 23.08.2021 1
В Татарстане автомобиль вылетел в кювет при обгоне: погибли две женщины
Фото: МВД по РТ

Вчера днем в Лаишевском районе Татарстана произошла авария, в результате которой погибли две женщины. Еще одна госпитализирована с травмами, сообщили сегодня в МВД по Татарстану.

ДТП произошло на 22-м км автодороги «Столбище — Атабаево». Женщина-водитель за рулем автомобиля Lifan при обгоне не справилась с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и ударился крышей о бетонный водосток.

Фото: МВД по РТ

В результате 47-летняя водитель и пассажирка на переднем сидении погибли на месте ДТП. Еще одна 32-летняя пассажирка, находившаяся на заднем сидении, госпитализирована в БСМП.

В выходные в Казани водитель самосвала отвлекся на телефон и устроил массовую аварию. Повреждены пять автомобилей.

Ольга Плешкова
ПроисшествияАвто Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:21
    Трагедия.
    Соболезнование родным и близким.
    Сразу три женщины в детородном возрасте попадают в смертельную аварию.
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