В Татарстане автомобиль вылетел в кювет при обгоне: погибли две женщины

Фото: МВД по РТ

Вчера днем в Лаишевском районе Татарстана произошла авария, в результате которой погибли две женщины. Еще одна госпитализирована с травмами, сообщили сегодня в МВД по Татарстану.

ДТП произошло на 22-м км автодороги «Столбище — Атабаево». Женщина-водитель за рулем автомобиля Lifan при обгоне не справилась с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и ударился крышей о бетонный водосток.

Фото: МВД по РТ

В результате 47-летняя водитель и пассажирка на переднем сидении погибли на месте ДТП. Еще одна 32-летняя пассажирка, находившаяся на заднем сидении, госпитализирована в БСМП.

В выходные в Казани водитель самосвала отвлекся на телефон и устроил массовую аварию. Повреждены пять автомобилей.



Ольга Плешкова