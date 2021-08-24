В России предложили ввести уголовную ответственность за подмену номеров

В России предложили ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров. К ответственности могут привлекать сервисы, которые реализуют эту инициативу. С такой инициативой выступил «Народный фронт» (ОНФ).

Как пишет «Коммерсантъ», документ предусматривает необходимость обязать операторов бесплатно уведомлять клиентов о подозрительных звонках. А сомнительные номера и вовсе блокировать без суда.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что каждый месяц махинации телефонных мошенников обходятся россиянам в 3,5—5 млрд рублей. Пока Минцифры разрабатывает три концепции систем, которые направлены на борьбу с нежелательными звонками.

Однако генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков считает, что введение уголовной ответственности за подмену телефонных номеров проблему не решит: мошенники просто перейдут на зарубежные сервисы.

«Запретительные меры в одной стране могут привести к тому, что злоумышленники используют аналогичные сервисы за рубежом. Бесконтрольные блокировки (без предупреждений и суда) могут привести к ложным срабатываниям, когда будут блокировать и легальные сервисы», — поделился руководитель департамента Group-|IB Андрей Колмаков.



«Реальное время» публиковало материал о новых уловках мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы.

Ольга Плешкова