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В Казани из-за строительства метро продлили ограничение движения по ул. Чингиза Айтматова

19:42, 23.08.2021
В Казани из-за строительства метро продлили ограничение движения по ул. Чингиза Айтматова
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани из-за строительства второй ветки метрополитена продлили ограничение движения транспорта и пешеходов по автодороге по ул. Чингиза Айтматова. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

До 31 августа закрывается проезд по улице Чингиза Айтматова возле дома №1 и возле строения №90б по улице Юлиуса Фучика. Ранее движение здесь было ограничено с 30 июля по 24 августа.

Напомним, с 23 августа в Казани закрывается для движения проезд по улице Краснококшайской возле дома 1 по улице Шоссейной и в районе пересечения с улицей Большая Крыловка. Ограничение будет действовать по 30 октября.

Татьяна Демина
ОбществоАвто Татарстан
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