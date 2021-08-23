В Казани из-за строительства метро продлили ограничение движения по ул. Чингиза Айтматова

В Казани из-за строительства второй ветки метрополитена продлили ограничение движения транспорта и пешеходов по автодороге по ул. Чингиза Айтматова. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

До 31 августа закрывается проезд по улице Чингиза Айтматова возле дома №1 и возле строения №90б по улице Юлиуса Фучика. Ранее движение здесь было ограничено с 30 июля по 24 августа.

Напомним, с 23 августа в Казани закрывается для движения проезд по улице Краснококшайской возле дома 1 по улице Шоссейной и в районе пересечения с улицей Большая Крыловка. Ограничение будет действовать по 30 октября.

Татьяна Демина