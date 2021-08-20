В Казани на два месяца ограничат движение по улицам Краснококшайская и Шоссейная
В Казани до конца октября 2021 года ограничат движение по автодорогам по улицам Краснококшайская и Шоссейная. Это связано с реконструкцией канализационной камеры.
Проезд по улице Краснококшайской возле дома №1 по улице Шоссейной и в районе пересечения с улицей Большая Крыловка закроют с 23 августа. Ограничение будет действовать по 30 октября, сообщается на сайте мэрии Казани.
Напомним, в Казани с 23 августа по 12 сентября ограничат движение транспорта и пешеходов по проезду Созидателей. Это связано с работами по устройству приямков для колодцев водопровода к многоквартирному жилому дому.
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