В Казани на два месяца ограничат движение по улицам Краснококшайская и Шоссейная

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани до конца октября 2021 года ограничат движение по автодорогам по улицам Краснококшайская и Шоссейная. Это связано с реконструкцией канализационной камеры.

Проезд по улице Краснококшайской возле дома №1 по улице Шоссейной и в районе пересечения с улицей Большая Крыловка закроют с 23 августа. Ограничение будет действовать по 30 октября, сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, в Казани с 23 августа по 12 сентября ограничат движение транспорта и пешеходов по проезду Созидателей. Это связано с работами по устройству приямков для колодцев водопровода к многоквартирному жилому дому.

Татьяна Демина