Новости общества

20:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани на два месяца ограничат движение по улицам Краснококшайская и Шоссейная

19:50, 20.08.2021
В Казани на два месяца ограничат движение по улицам Краснококшайская и Шоссейная
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани до конца октября 2021 года ограничат движение по автодорогам по улицам Краснококшайская и Шоссейная. Это связано с реконструкцией канализационной камеры.

Проезд по улице Краснококшайской возле дома №1 по улице Шоссейной и в районе пересечения с улицей Большая Крыловка закроют с 23 августа. Ограничение будет действовать по 30 октября, сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, в Казани с 23 августа по 12 сентября ограничат движение транспорта и пешеходов по проезду Созидателей. Это связано с работами по устройству приямков для колодцев водопровода к многоквартирному жилому дому.

Татьяна Демина
ОбществоАвто Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также