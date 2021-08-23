Вице-спикера Совфеда Косачева не пустили на Украину на церемонию открытия мемориала

Заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева не пустили в Харьков, где он хотел посетить церемонию открытия нового мемориала героям Великой Отечественной войны. По словам парламентария, отказ украинских властей поступил, несмотря на «исключительно частный и гуманитарный характер» поездки.

Косачев рассказал, что, как и положено, 6 августа запросили нотой власти Украины разрешения на въезд. В ответе, который поступил 17 августа, содержался «грубый отказ со ссылкой на бессрочный запрет» в части посещения членом Совфеда территории страны.

«Далее, гадливо кривляясь, украинский МИД предлагает снять упомянутый запрет на условиях «прекращения российской агрессии», «деоккупации Крыма, Севастополя и Юго-Востока», а также «компенсации причиненных убытков», — написал Косачев в Facebook.

Фото: Роман Хасаев (архив)

В этом году Служба безопасности Украины на три года запретила въезд в страну российскому певцу Филиппу Киркорову. Решение принято «в интересах обеспечения национальной безопасности» государства.

Татьяна Демина