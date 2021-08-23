В Казани началась итоговая проверка Госстройнадзора РТ долгостроя на ул. Четаева

Госстройнадзор Татарстана начал итоговую проверку казанского долгостроя по ул. Четаева (ЖК «Золотая середина»). Застройщиком объекта выступает Фонд поддержки дольщиков РТ.

Первоначально застройщиком дома фирма «Свей», которую в 2011 году признали банкротом. При возведении здания компанией были нарушены нормы инсоляции, сообщили в пресс-службе Госстройнадзора РТ.

В прошлом году году дом передали на дострой республиканскому Фонду поддержки дольщиков, проектную документацию привели в соответствие. В результате здание стало переменной этажности.



О том, что в Казани завершили строительство еще двух проблемных домов: №3 ЖК «Золотая середина» (ул. Четаева) и №4 ЖК «МЧС» (ул. Губкина), стало известно в середине августа. Ожидается, что порядка 550 обманутых дольщиков будут восстановлены в правах.

После прохождения установленных законодательством проверок дома введут в эксплуатацию, сообщили в Фонде поддержки дольщиков РТ. Всего за 2021 год в Казани восстановлены в правах более 1,7 тыс. обманутых дольщиков.

Татьяна Демина