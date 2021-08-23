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В Казани началась итоговая проверка Госстройнадзора РТ долгостроя на ул. Четаева

17:58, 23.08.2021
В Казани началась итоговая проверка Госстройнадзора РТ долгостроя на ул. Четаева
Фото: instagram.com/gosstroinadzor_rt

Госстройнадзор Татарстана начал итоговую проверку казанского долгостроя по ул. Четаева (ЖК «Золотая середина»). Застройщиком объекта выступает Фонд поддержки дольщиков РТ.

Первоначально застройщиком дома фирма «Свей», которую в 2011 году признали банкротом. При возведении здания компанией были нарушены нормы инсоляции, сообщили в пресс-службе Госстройнадзора РТ.

В прошлом году году дом передали на дострой республиканскому Фонду поддержки дольщиков, проектную документацию привели в соответствие. В результате здание стало переменной этажности.

О том, что в Казани завершили строительство еще двух проблемных домов: №3 ЖК «Золотая середина» (ул. Четаева) и №4 ЖК «МЧС» (ул. Губкина), стало известно в середине августа. Ожидается, что порядка 550 обманутых дольщиков будут восстановлены в правах.

После прохождения установленных законодательством проверок дома введут в эксплуатацию, сообщили в Фонде поддержки дольщиков РТ. Всего за 2021 год в Казани восстановлены в правах более 1,7 тыс. обманутых дольщиков.

    Татьяна Демина
    Недвижимость Татарстан
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