В очереди на получение места в детском саду стоят почти 7,3 тыс. человек

В Казани ожидают очереди на получение путевки в детский сад чуть менее 7,3 тыс. детей, из них более 5,7 тыс. — малыши до трех лет. Наибольший дефицит мест — в поселках и новых микрорайонах: ЖК «Весна», «Победа», «Арт Сити», «Изумрудный город», «Салават купере», «Солнечный город», в районе улицы Завойского. Об этом сообщили на деловом понедельнике в мэрии Казани.

С 1 сентября в детские сады пойдет более 17 тыс. детей. В этом году будет открыто 8 дошкольных учреждений общей вместимостью 1690 мест, в том числе в жилых комплексах «Седьмое небо» и «Лето», поселке Константиновка. Еще в 9 детсадах идет капитальный ремонт. Это 10 зданий на 1360 мест.

Нехватку мест в детских садах городские власти объясняют бэби-бумом и притоком в Казань жителей соседних регионов и трудовых мигрантов.

Элеонора Рылова