Галимова: решения о слиянии КФУ и КХУ нет

Фото: Максим Платонов (архив)

Решения об объединении Казанского художественного училища им. Фешина (КХУ) и Казанского федерального университета (КФУ) нет. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Недавно в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова появилась петиция в защиту самостоятельного статуса Казанского художественного училища имени Н.И. Фешина. Авторы заявляют, что КХУ оказалось под угрозой слияния, а фактически — уничтожения, так как его хочет приобрести Казанский федеральный университет. Преподаватели и студенты училища опасаются, что в составе КФУ качество образования станет хуже, а затем и вовсе это приведет к постепенному исчезновению системы художественного академического образования, выстроенного в Татарстане.