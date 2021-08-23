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Галимова: решения о слиянии КФУ и КХУ нет

12:51, 23.08.2021 1
Галимова: решения о слиянии КФУ и КХУ нет
Фото: Максим Платонов (архив)

Решения об объединении Казанского художественного училища им. Фешина (КХУ) и Казанского федерального университета (КФУ) нет. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Недавно в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова появилась петиция в защиту самостоятельного статуса Казанского художественного училища имени Н.И. Фешина. Авторы заявляют, что КХУ оказалось под угрозой слияния, а фактически — уничтожения, так как его хочет приобрести Казанский федеральный университет. Преподаватели и студенты училища опасаются, что в составе КФУ качество образования станет хуже, а затем и вовсе это приведет к постепенному исчезновению системы художественного академического образования, выстроенного в Татарстане.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:18
    В КХУ им.Фешина тайно пропадают лучшие картины выпускников училища, которые у них безвозмездно, ежегодно отбирает руководство КХУ. Говорят, там продают картины или их дарят "своим", нужным людям, но вот только сами авторы картин-студенты КХУ ни копейки за это не получают!
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