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День Казани завершится музыкальным салютом

11:55, 23.08.2021
День Казани завершится музыкальным салютом
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В этом году День Казани завершится необычным салютом. «Музыкальный фейерверк или пиромузыкальное шоу представит тандем яркого пиротехнического зрелища и музыкального аккомпанемента. Чтобы услышать музыку, зрителям необходимо будет поймать FM-волну 91,5 «Болгар радиосы», анонсировал новинку начальник управления культуры Казани Азат Абзалов.

Салют прогремит 30 августа в 22 часа над акваторией Казанки. Лучшими точками для просмотра станут набережная у Кремля и центра семьи «Казан».

Напомним, хедлайнерами концерта у Центра семьи «Казан» 30 августа станут рок-группа Brainstorm и Cream Soda.

Общество Татарстан
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