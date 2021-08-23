День Казани завершится музыкальным салютом

В этом году День Казани завершится необычным салютом. «Музыкальный фейерверк или пиромузыкальное шоу представит тандем яркого пиротехнического зрелища и музыкального аккомпанемента. Чтобы услышать музыку, зрителям необходимо будет поймать FM-волну 91,5 «Болгар радиосы», анонсировал новинку начальник управления культуры Казани Азат Абзалов.

Салют прогремит 30 августа в 22 часа над акваторией Казанки. Лучшими точками для просмотра станут набережная у Кремля и центра семьи «Казан».

Напомним, хедлайнерами концерта у Центра семьи «Казан» 30 августа станут рок-группа Brainstorm и Cream Soda.