Йевтич о ничьей с «Химками»: «У нас были хорошие шансы победить»

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич подвел итоги матча с «Химками» (1:1) в рамках 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Он уверен, что казанцы имели хорошие шансы увезти из Химок три победных очка.

— Эмоции? Хорошие, но жаль, что не выиграли. У меня был еще момент, чтобы забить второй гол. «Химки» вели в счете, хорошо, что мы отыгрались, но, думаю, у нас были хорошие шансы победить. У меня настроения нет. Думаю, у всех остальных тоже, потому что чувствовали, что могли выиграть. Будет шанс победить в следующей игре через неделю, — сказал Йевтич.

Фото: rubin-kazan.ru

Хавбек казанцев также отметил отсутствие в составе травмированных Джорджа Деспотовича и Хвичи Кварацхелии. Он надеется, что лидеры команды вскоре вернутся в строй.

Напомним, «Рубин» сыграл вничью в гостях с «Химками» (1:1). На гол Дениса Глушакова в составе казанцев ответил дальним выстрелом Дарко Йевтич.

Подробнее об итогах встречи в Химках читайте в материале «Реального времени».