Десять пьяных водителей задержаны в Казани в воскресенье
В Казани за воскресенье задержали десять пьяных водителей и семь водителей без прав. Еще один человек доставлен в полицию по подозрению в совершении преступления. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Казани.
За 22 августа произошло 43 аварии с материальным ущербом. Пострадавших нет.
Также пресечено 50 правонарушений со стороны электросамокатчиков.
В Татарстане произошла серьезная авария с двумя погибшими — женщина не справилась с управлением, вылетев в кювет.
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