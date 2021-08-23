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Десять пьяных водителей задержаны в Казани в воскресенье

07:42, 23.08.2021
Десять пьяных водителей задержаны в Казани в воскресенье
Фото: realnoevremya.ru

В Казани за воскресенье задержали десять пьяных водителей и семь водителей без прав. Еще один человек доставлен в полицию по подозрению в совершении преступления. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Казани.

За 22 августа произошло 43 аварии с материальным ущербом. Пострадавших нет.

Также пресечено 50 правонарушений со стороны электросамокатчиков.

В Татарстане произошла серьезная авария с двумя погибшими — женщина не справилась с управлением, вылетев в кювет.

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан
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