Слуцкий о возвращении Кварацхелии в состав: «Не могу пока однозначно говорить»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал отсутствие Хвичи Кварацхелии и Джордже Деспотовича в составе казанцев в игре с «Химками» (1:1). По его словам, казанцам тяжело забивать голы без двух своих ведущих игроков.

При этом Слуцкий отметил, что не знает, когда ждать возвращения Кварацхелии и Деспотовича в состав после травмы. В случае с грузинским футболистом он и вовсе не смог дать однозначного ответа о будущем игрока в «Рубине».

«Когда любая команда теряет двух лучших атакующих игроков — самого яркого вингера и ключевого нападающего — она теряет в качестве игры. У нас нет такой глубины состава, чтобы было два Деспота и два Хвичи. Без Деспота нам тяжело. Прошлой осенью без него было очень печально, а сейчас мы пытаемся компенсировать его потерю. Понятно, что без лучшего форварда нам, мягко говоря, тяжеловато. Пока не знаю, когда он вернется в строй», — сказал Слуцкий.

При этом тренер казанцев не стал комментировать слухи о возможном уходе из команды нападающего Ивана Игнатьева.

Напомним, «Рубин» отзаявил из РПЛ Деспотовича и Кварацхелию из-за травмы. Вместо них на турнир были заявлены защитник Монтассар Тальби и полузащитник Мицуки Сайто.