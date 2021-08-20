«Рубин» отзаявил Хвичу Кварацхелию из РПЛ

«Рубин» исключил полузащитника Хвичу Кварацхелию из заявки для участия в Российской премьер-лиги (РПЛ).

На официальном сайте лиги футболист больше не значится игроком казанского клуба. После отзаявки он не сможет принять участие в матчах турнира.

В текущем сезоне РПЛ Кварацхелия провел за «Рубин» все 4 матча, отметившись голом в ворота тульского «Арсенала». В последнем туре против «Крыльев Советов» грузинский хавбек начал игру в запасе и вышел на поле в начале второго тайма.

В начале августа агент Кварацхелии подтвердил, что футболист с большой вероятностью покинет «Рубин». Ранее СМИ сообщали о том, что интерес к 20-летнему игроку казанского клуба проявляют английский «Лидс», испанская «Севилья», итальянские «Ювентус» и «Милан». Отец Хвича Бадри Кварацхелия в мае заявлял, что его сын покинет казанский клуб летом.

Отметим, ранее «Рубин» отзаявил из РПЛ нападающего Джордже Деспотовича. Тогда в клубе сообщили, что форвард вернется в заявку команды после того, как залечит травму.