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Защитник «Ак Барса» Кэмпфер стал MVP и лучшим бомбардиром Кубка чемпионов

22:20, 22.08.2021
Защитник «Ак Барса» Кэмпфер стал MVP и лучшим бомбардиром Кубка чемпионов
Фото: ak-bars.ru

Стали известны лучшие игроки предсезонного Кубка чемпионов по хоккею в Казани.

Самым ценным игроком турнира признан защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер. Хоккеист казанцев набрал 6 (3+3) очков в четырех матчах и также стал лучшим бомбардиром Кубка чемпионов.

Фото: ak-bars.ru

Среди вратарей отмечена игра Александра Самонова. Голкипер СКА сыграл на турнире две игры, в которых пропустил лишь две шайбы.

Лучшим защитником Кубка чемпионов признан игрок «Металлурга» Григорий Дронов, набравший 2 (1+1) очка в четырех матчах. Лучшим форвардом назван нападающий «Салавата Юлаева» Сергей Шмелев. Хоккеист уфимской команды набрал 5 (2+3) очков в четырех играх турнира.

Напомним, победителем Кубка чемпионов в Казани второй сезон подряд остался «Ак Барс». В финале подопечные Дмитрия Квартальнова обыграли СКА со счетом 3:0.

СпортХоккей
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