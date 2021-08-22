Гол Йевтича принес «Рубину» ничью с «Химками» в матче РПЛ

«Рубин» сыграл вничью в гостях с «Химками» (1:1) в матче 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Счет был открыт на 16-й минуте встречи, когда Денис Глушаков воспользовался нерасторопностью защитников соперника и переиграл Юрия Дюпина. Казанцы отыгрались спустя 15 минут. Точным дальним ударом отметился Дарко Йевтич, чей гол установил окончательный результат на табло.

Фото: vk.com/fckhimki_official

После этой игры в активе «Рубина» стало 11 набранных очков. По этому показателю казанцы сравнялись с петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом», занимая вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Лидирует — московское «Динамо», на счету которого 12 очков.

В следующем туре «Рубину» предстоит сыграть на выезде с «Краснодаром». Матч состоится 25 августа и начнется в 20:30 по мск.