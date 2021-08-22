20-летняя девушка пропала в Буинском районе Татарстана

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В Буинском районе Татарстана пропала 20-летняя девушка Гузель Куляева. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Она пропала сегодня утром. Около семи часов Гузель уехала из своего дома в деревне Верхние Лащи, но не пришла на работу к восьми часам. Машину она оставила возле дома на улице «65-летия Победы».

Тех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят сообщить в дежурную часть отдела МВД России по Буинскому району по телефону 3-12-88.