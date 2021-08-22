В центре Казани развернули российский флаг размером 150 квадратных метров
В Казани возле Дворца Земледельцев развернули российский триколор в 150 кв метров. Организаторами флешмоба стали активисты ДОСААФ РТ и «Молодёжки ОНФ».
Подобные акции в честь Дня государственного флага прошли во многих городах России, сообщается на сайте «Молодежки ОНФ».
Также активисты подсветили в цвета триколора башню станции телевизионного вещания в Нижнекамском районе.
В начале августа муфтий Татарстана Камиль Самигуллин совершил восхождение на гору Эльбрус, где поднял флаг республики.
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