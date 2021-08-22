Главное о коронавирусе на 22 августа: как выздоровела МакSим, новые выплаты медикам

Благодаря чему выздоровела МакSим

В Татарстане за последние сутки выявили 50 новых случаев COVID-19. Всего на 22 августа в республике зарегистрировано 25 028 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели за весь период 22 004 человека, в том числе 9 — за минувшие сутки. Умерли 664 человека.

Биолог Анча Баранова с научной точки зрения объяснила чудесное «исцеление» певицы МакSим. По словам врача, у исполнителей песен жизненная емкость легких намного выше, чем у остальных, а также натренирован дыхательный аппарат.

Фото: instagram.com/maksimartist

Участвующим в вакцинации медикам назначат выплаты

За последние сутки в России выявили 20 564 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровели 15 414 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 747 087 человек, а выздоровевших — до 6 019 466



За сутки болезнь унесла жизни 762 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 176 044 человека.



Кабмин одобрил назначение выплат медикам за участие в вакцинации от COVID-19. Деньги выделят из резервного фонда правительства, однако сумму не сообщают. Средства должны направить за дополнительную нагрузку и на оплату отпусков медикам, задействованным в прививочной кампании.

Центр им. Гамалеи завершил доклинические исследования назальной вакцины от COVID-19. Назальная вакцина представляет из себя второй компонент первой вакцины от коронавируса центра Гамалеи «Спутник V». Она распыляется в нос с помощью специального шприца с насадкой.

Фото: Максим Платонов

В Центре им. Гамалеи ученые подготовили заготовки для вакцины «Спутник V» на основе новых штаммов коронавируса. Ученые готовы изменить вакцину, но пока этого не требуется. По словам директора учреждения Александра Гинзбурга, сейчас «Спутник» вполне защищает и от тех штаммов, которые появились новые в последнее время.

Медицинское сообщество одобрило применение однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» для лиц старше 60 лет. Чтобы поддержать и сохранить жизни, «Спутник Лайт» может быть сегодня рекомендован медицинским сообществом и для ревакцинации, и для тех, кто ранее переболел.

В Ростове-на-Дону отменили празднование ко Дню города 11 сентября. Показатель заболевших в области на 100 тыс. жителей составляет 2834 человека, а коэффициент распространения равен единице.

В сборной России перед Паралимпийскими играми в Токио выявлены два случая коронавируса. Коронавирус выявлен у тренера и врача команды. Сейчас они оба помещены в карантин в специальный обсерватор.

Фото onf.ru

Ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале, доктор медицинских наук Андрей Продеус призвал россиян вакцинироваться в августе, но начала сезона ОРВИ. Если прививку делать на фоне ослабленного иммунитета, это может повлиять и на качество вакцинации.

Российской вакциной от коронавируса «Карнивак-Ков» для животных заинтересовались представители 15 стран. Интерес проявили такие страны, как Польша, Венгрия, Греция, Германия, Эстония, Турция, Ливан, Таиланд, Тайвань, Венесуэла, Перу, Эквадор. Также Россия направила досье на регистрацию «Карнивак-Ков» в Таиланд, Корею, Грецию и Венгрию.

В Минздраве заявили, что у пациенток с коронавирусом выше риск преждевременных родов и рождения недоношенных детей. Дети женщин, перенесших инфекцию, чаще других нуждались в интенсивной терапии в условиях отделения реанимации.

Фото minzdrav.gov.ru

Мурашко заявил, что в России увеличилось число инфарктов. Медики считают, что это связано с перенесенным коронавирусом, поэтому переболевшим настоятельно рекомендуют пойти углубленную диспансеризацию, особенно тем, кто болел в среднетяжелой и тяжелой форме.

В Нью-Йорке первый за пандемию крупный концерт

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 211 400 758 человек, 4 423 960 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (37 673 305). На второй строчке — Индия (32 424 234), на третьей — Бразилия (20 556 487 | ), на четвертой — Франция (6 682 952), на пятой — Россия (6 633 521, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (628 303). За ними следуют Бразилия (574 209), Индия (434 367), Мексика (252 927), Перу (197 752) и Россия (172 257, данные университета отстают от данных российского оперштаба).

В Нью-Йорке проходит первый крупный концерт с начала пандемии с участием мировых звезд. Мероприятие под названием «Мы любим Нью-Йорк. Концерт возвращения» стало кульминацией недели празднований возврата к привычной жизни — три четверти горожан сделали себе прививку от COVID-19.

В Швеции у штамма «Дельта» обнаружили новую мутацию. Пока исследователи не знают, насколько эта мутация заразна, но сообщается, что среди инфицированных есть полностью вакцинированные люди. Все зараженные побывали в Испании или Португалии.

Фото realnoevremya.ru

Черногория ужесточила условия въезда иностранцев из-за ситуации с COVID-19. Необходимо иметь свидетельство о вакцинации либо отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном COVID-19. Анализы должны быть сданы не раньше, чем за 48 часов до прибытия в страну.

Шестая серия противников санитарной политики властей во Франции собрала более 175 тыс. манифестантов — это на несколько десятков тысяч меньше, чем неделю назад. В колоннах в последние субботы прибавилось пожилых людей и молодых родителей с детьми школьного возраста

Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca на €6 млн в качестве срочной помощи в борьбе с пандемией.

В Узбекистане зарегистрировали «Спутник V» и известного в республике как ZF-US-VAC 2001 китайского препарата Anhui Longcom Zhifei Biopharmaceutical местного производства. материалы для производства этих вакцин будут поставляться из Китая и России.

Ольга Плешкова