«Рубин» сыграет в гостях против «Химок». В случае победы казанцы возглавят таблицу РПЛ

Сегодня, 22 августа, «Рубин» сыграет в гостях против «Химок» в матче 5-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

В случае победы казанцы возглавят турнирную таблицу чемпионата страны, опередив московское «Динамо» и петербургский «Зенит».

В составе «Рубина» не смогут сыграть два лидера команды. Из-за различных травм из строя выбыли нападающий Джордже Деспотович и полузащитник Хвича Кварацхелия. Оба игрока отзаявлены казанским клубом из списка для участия в РПЛ.

Вместо Кварацхелии казанцы внесли в заявку на турнир новичка защитника Монтассара Тальби, который сможет сыграть против «Химок».

В составе подмосковной команды также произошло изменение. По обоюдному согласию сторон клуб расторг контракт с защитником Михаилом Тихоновым.

Команды выйдут на поле «Химки Арены» в 20:00 по мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на платном телеканале «Матч Премьер».