«Химки» расстались с Тихоновым. Через 2 дня клубу играть против «Рубина»

Защитник Михаил Тихонов расторг контракт с «Химками», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Трудовой договор с футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. За главную команду «красно-черных» Тихонов провел 8 матчей. В текущем сезоне РПЛ он не выходил на поле.

Напомним, в 5-м туре «Химкам» предстоит принять у себя дома казанский «Рубин». Встреча состоится 22 августа в 20.00 по мск.

Ранее стало известно, что матч в Химках рассудит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.