Прокуратура опровергла сообщения о смерти еще одного ребенка после взрыве в московской квартире

Прокуратура Москвы опровергла свое сообщение о том, что умер двенадцатилетний мальчик, раненный при взрыве гранаты в квартире на Малой Набережной улице. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры российской столицы.

"12-летний мальчик, доставленный из квартиры на ул. Малая Набережная в больницу, скончался», — говорилось в сообщении.

Спустя время выяснилось, что ребенок в реанимации. Внутренние органы ребенка не повреждены. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее при взрыве гранаты в квартире погибли мужчина и 14-летний ребенок. По сообщениям СМИ, в квартире сдетонировало взрывное устройство неустановленного типа. Возможно, это было самодельное устройство. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

