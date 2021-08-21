Более 700 человек приняли участие в Казанском триатлоне-2021

В Казани на набережной озера Кабан прошли соревнования по триатлону от Timerman — Казанский триатлон 2021. Они собрали более 700 участников. Состязаться в плавании, беге и велоспорте могли все желающие.

На соревновании предлагались 2 дистанции: олимпийская и классическая дистанция «спринт». Первая включает 1500 м вплавь, 40 км на велосипеде и 10 км бегом. Классическая дистанция «спринт» представляет ровно половину олимпийской дистанции: 750 м плавание, 20 км велоэтап и 5 км бег.

На обеих дистанциях были предусмотрены как индивидуальные, так и командные зачеты.

Это уже второе в этом году соревнование по триатлону, которое проходит в Казани. Первое — международное соревнование IronStar Kazan 2021 — состоялось 18 — 19 июня. Августовский же триатлон прошел в рамках серии спортивных соревнований Timerman.

-Такие мероприятия мы проводим с 2013 года, — рассказал корреспонденту «Реальное Время» директор Timerman Вадим Янгиров. — Начали мы с бега в Набережных Челнах. Затем в 2015 году — в Казани и по всей республике. Вначале бег, потом Казанский Марафон в 2015 году был возрожден. А в 2018 году был запущен проект под названием Timerman. Это некий наш локальный аналог Ironman. Он включает в себя несколько видов спорта — циклических и близких друг к другу по духу. Это бег, велогонки, плавание на открытой воде, триатлон, и еще лыжные гонки.

В 2019 году около в республике прошло около 20 мероприятий Timerman. В этом же году в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой их число сократили до 12.

В начале июля в столице Татарстана перенесли забег «Ночная Казань» и велогонку «Tour de Tatarstan. Kazan». Организаторы объяснили это непростой ситуацией с заболеваемостью COVID-19. Забег «Ночная Казань» планируется провести 28 августа, а велогонку «Tour de Tatarstan. Kazan» — 12 сентября.