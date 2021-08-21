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Путин прибыл в Нижний Новгород на празднование 800-летия города

19:18, 21.08.2021
Путин прибыл в Нижний Новгород на празднование 800-летия города
Фото: admgor.nnov.ru

Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород для участия в юбилейных мероприятиях по случаю 800-летия города. Об этом пишет «РИА Новости».

Сегодня, 21 августа, в 21.01 состоится гала-шоу празднования 800-летнего юбилея. Режиссером шоу стал заслуженный мастер спорта, чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

В июле вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что в Нижнем Новгороде строительство новых станций метрополитена может начаться уже в следующем году.

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