Анатолий Boolk Иванов вернулся в Virtus.pro в качестве нового главного тренера

Российская киберспортивная организация Virtus.pro в своих социальных представила нового тренера состава по Dota 2. Им стал россиянин Анатолий Boolk Иванов, который ранее уже работал в команде «медведей».

Прежде Boolk приходил в VP перед провальным The International 2019, где состав Solo занял лишь 9-12 место. Сначала он отвечал за коммуникацией между игроками во время матчей, а с сезона 2019/2020 стал главным тренером. В марте 2020 года он покинул Virtus.pro. После этого он поработал тренером в командах EXTREMUM и AS Monaco Gambit.

Дебют Иванова на посту тренера VP состоится на ESL One Fall 2021, который пройдет с 21 по 29 августа в онлайне.