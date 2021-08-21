В «Метроэлектротрансе» рассказали, почему горели трамваи в Казани

Причиной горения казанских трамваев были китайские печи, у которых истек срок эксплуатации. Об этом рассказал глава МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков в программе «Интервью без галстука».

Сейчас на предприятии ввели дополнительные штатные единицы, усилили контроль за выпуском подвижного состава. Также в «Метроэлектротрансе» начали вести многоступенчатый и круглосуточный контроль транспорта.

В декабре прошлого года на совместном заседании Кабмина РТ и коллегии МВД по РТ глава ведомства Артем Хохорин заявлял, что трамваи в Казани часто загораются из-за отсутствия техосмотра.