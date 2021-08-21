ХК СКА вышел в финал Кубка чемпионов, «Металлург» поборется за третье место

СКА обыграл магнитогорский «Металлург» (1:0) в матче 3-го тура Кубка чемпионов по хоккею в Казани.

Единственная шайба во встрече была заброшена во втором периоде. Точным броском отметился нападающий петербургской команды Антон Бурдасов.

Вратарь питерцев Александр Самонов оформил первый шатаут на турнире, оставив свои ворота в неприкосновенности.

Благодаря победе над «Металлургом» в активе СКА стало 4 набранных очка и команда из Петербурга вышла в финал Кубка чемпионов. Магнитогорцы остались с 2 баллами и теперь поборются за третье место на турнире.

Соперники по финалу и матчу за бронзу определятся в очном противостоянии «Ак Барса» и «Салавата Юлаева», которое начнется в 17:00 по мск.

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