В Башкирии открыли памятник Гази Загитову, водрузившему Красное знамя над Рейхстагом — видео

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В Мишкинском районе Башкирии открыли памятник Гази Загитову, который 30 апреля 1945 года одним из первым водрузил Красное знамя над Рейхстагом. Сегодня отпраздновали 100 лет со дня его рождения, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Памятник Гази Загитову стал центральной частью мемориального комплекса «Пять героев». Автор скульптурной композиции — член Союза художников России Ильдус Закиров.

— Была предложена такая идея создать памятник именно Гази Загитову олицетворяющему подвиг не только этого героя, но и подвиги всех советских солдат, которые отдали жизнь за мирное небо над нашей головой , — рассказала заместитель главы Мишкинского района РБ Лариса Александрова.

На фронт Гази Загитов попал в самом начале Великой Отечественной войны. В одиночку он взял в плен десять фашистов. Был награжден многими орденами и медалями. После войны работал на своей малой родине.

Татьяна Демина