В Казани временно сократят маршрут трамвая №5

Фото: ﻿МУП «Метроэлектротранс»

В Казани временно сократят маршрут трамвая №5. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

С 23.00 20 августа по 22 августа включительно трамвай №5 будет ходить по маршруту «Железнодорожный вокзал — ул. Глазунова». Трамвай маршрута 5а будет следовать по привычному маршруту.

Неудобства связаны с работами по переносу трамвайных путей и пассажирских остановок.

В Казани с начала лета отремонтировали 12,5 км трамвайных путей — это участки от площади Вахитова до петли Борисково протяженностью 4,5 км в оба направления и от ул. Химической до ул. Трамвайной (8 км). Сейчас ведется ремонт участков от П. Лумумбы до ул. Габишева (8,2 км в оба направления) и от ул. Арбузова до «Солнечного города» (9,3 км в оба направления).





Ольга Плешкова