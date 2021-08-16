В Казани с начала лета отремонтировали 12,5 км трамвайных путей

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани с начала лета отремонтировали 12,5 км трамвайных путей — это участки от площади Вахитова до петли Борисково протяженностью 4,5 км в оба направления и от ул. Химической до ул. Трамвайной (8 км). Сейчас ведется ремонт участков от П. Лумумбы до ул. Габишева (8,2 км в оба направления) и от ул. Арбузова до «Солнечного города» (9,3 км в оба направления), говорится в сообщении на сайте мэрии Казани.

Благодаря работам уменьшилось количество задержек и простоев трамвайных вагонов на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, количество ДТП — на 8%.

пресс-служба мэрии Казани

Всего планируется отремонтировать 30 км путей из 142 км, находящихся на балансе ОАО «Метроэлектротранс».

В связи работами с 18 по 20 августа будет временно сокращен маршрут трамвая №5а на участке от железнодорожного вокзала до ул. Глазунова.