Татарстанцев эвакуировали из санатория в Марий Эл из-за лесного пожара

В Марий Эл из-за лесного пожара эвакуировали санаторий «Сосновый бор» в Медведевском районе. Среди его постояльцев были и жители Татарстана.

Всего из санатория эвакуировали 140 человек. Помимо татарстанцев в нем отдыхали жители Марий Эл и Чувашии, в том числе медики, проходящие реабилитацию, и семьи с детьми.

Постояльцев санатория перевезли в спорткомплекс «Арена». Там их обеспечат едой и водой. После локализации пожара желающих могут доставить до дома, пишет «Интерфакс».

В Медведевском районе Марий Эл горит около 5 га леса. Эвакуируют ближайший поселок Сосновый Бор, санаторий и садоводческое товарищество. В общей сложности порядка 300 человек.

По данным ГУ МЧС по Марий Эл, вечером 18 августа в лесу в Медведевском районе республики произошло возгорание, но его удалось локализовать лесоохране. Однако в связи с аномальной жарой очаг вновь вспыхнул.

Накануне в Татарстане в Альметьевском районе, вблизи села Старое Суркино, на границе с Лениногорским районом, произошел природный пожар. Площадь горевшего участка леса составила 5500 кв. метров.



Татьяна Демина