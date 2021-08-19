Казарцев рассудит «Химки» и «Рубин» в пятом туре РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на официальном сайте судейские назначения на матчи 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встречу между «Химками» и «Рубином» рассудит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. Помогать ему будут: ассистенты арбитра — Илья Елеференко, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Николай Иванов.

Центральный матч тура между «Локомотивом» и «Краснодаром» доверили Виталию Мешкову, а вот игру «Уфы» против «Зенита» обслужит Павел Шадыханов.

5-й тур РПЛ начнется в субботу 21 августа и продлится два дня. Игра «Рубина» в Химках состоится в воскресенье, начало матча — в 20.00 по мск.

Напомним, ранее казанцы сыграли вничью с «Крыльями Советов».