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Гендиректор «Сибири» объяснил обмен Мерфи из «Ак Барса»

13:45, 20.08.2021
Гендиректор «Сибири» объяснил обмен Мерфи из «Ак Барса»
Фото: ak-bars.ru

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал об обмене защитника Тревора Мерфи из казанского «Ак Барса». По результатам сделки казанская команда получила денежную компенсацию за хоккеиста.

«Нам нужен был атакующий защитник, и предложение «Ак Барса» по Мерфи нас полностью устроило — и по его манере игры, и по его финансовым запросам, и по его возрасту.

Плюс он адаптирован к КХЛ, и ему не нужно оформлять документы на въезд — Тревор моментально прилетел в Новосибирск на следующий день после обмена», — сказал Фастовский.

Кирилл Фастовский. Фото: vk.com/hcsibir1962

Мерфи выступал за «Ак Барс» с декабря 2020 года, когда перешел из клуба «Куньлунь Ред Стар». За казанскую команду канадский защитник провел 29 матчей, в которых набрал 12 (3+9) очков. В начале этой недели Мерфи был обменян в «Сибирь».

СпортХоккей
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