Гендиректор «Сибири» объяснил обмен Мерфи из «Ак Барса»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал об обмене защитника Тревора Мерфи из казанского «Ак Барса». По результатам сделки казанская команда получила денежную компенсацию за хоккеиста.

«Нам нужен был атакующий защитник, и предложение «Ак Барса» по Мерфи нас полностью устроило — и по его манере игры, и по его финансовым запросам, и по его возрасту.

Плюс он адаптирован к КХЛ, и ему не нужно оформлять документы на въезд — Тревор моментально прилетел в Новосибирск на следующий день после обмена», — сказал Фастовский.

Кирилл Фастовский. Фото: vk.com/hcsibir1962

Мерфи выступал за «Ак Барс» с декабря 2020 года, когда перешел из клуба «Куньлунь Ред Стар». За казанскую команду канадский защитник провел 29 матчей, в которых набрал 12 (3+9) очков. В начале этой недели Мерфи был обменян в «Сибирь».