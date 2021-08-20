В воскресенье ряд троллейбусов в Казани будет ходить по сокращенному маршруту

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Ряд троллейбусов на время «Казанского триатлона — 2021» будут ходить по сокращенному маршруту. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

В воскресенье, 22 августа, троллейбусы №6, 8, 12 с 06.00 до 12.00 будут следовать по сокращенному маршруту.



Троллейбус №6 будет ездить от остановки «Улица Кулагина» до остановки «Танковое кольцо» и в обратном направлении.

Троллейбус №8 будет ходить на маршруте от остановки «Деревня Универсиады» до «Танкового кольца» и в обратном направлении.

Троллейбус №12 будет двигаться по маршруту «Улица Академика Глушко» — «Танковое кольцо» и обратно.

В Казани в дни проведения Всероссийских соревнований «Казанский триатлон — 2021» 21 и 22 августа ограничат движение транспорта по ряду улиц.



Ольга Плешкова