В Казани перекроют ряд улиц в дни проведения «Казанского триатлона»

В Казани в дни проведения Всероссийских соревнований «Казанский триатлон — 2021» 21 и 22 августа ограничат движение транспорта по ряду улиц. Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.

21 августа с шести утра до 18.00 и 22 августа с шести утра до 12.00 проехать нельзя будет по улице Хади Такташа от улицы Марселя Салимжанова до Нурсултана Назарбаева.

В субботу, 21 августа, с шести утра до 17.00 будут действовать ограничения по участкам улиц:

по ул. М. Салимжанова (по направлению от ул. Пушкина до ул. Х. Такташа, ограничение одной правой полосы движения);

по ул. Татарстан (по направлению от ул. Ш. Марджани до ул. М. Салимжанова, ограничение одной правой полосы движения);

по ул. Х. Такташа (по направлению от ул. Н. Назарбаева до Оренбургского тракта, полное ограничение движения);

по ул. Н. Назарбаева (по направлению от ул. Х. Такташа до ул. Г. Тукая, полное ограничение движения);

по ул. Даурской (по направлению от ул. Павлюхина до ул. Х. Такташа, полное ограничение движения);

по ул. Н. Назарбаева (по направлению от ул. Павлюхина до ул. Х. Такташа, приостановление движения);

21 августа с шести утра до 18.00 перекроют участок на улице Марджани.

22 августа с шести утра до 12.00 закрыт для движения будет проезд по улице Салимжанова (по направлению от улицы Пушкина до Назарбаева, полное ограничение движения).

В июне из-за соревнований по триатлону Ironstar Kazan 2021 закрыли три троллейбусных маршрута и изменили схему движения ряда автобусов.



Ольга Плешкова