В Казани перекроют ряд улиц в дни проведения «Казанского триатлона»
В Казани в дни проведения Всероссийских соревнований «Казанский триатлон — 2021» 21 и 22 августа ограничат движение транспорта по ряду улиц. Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.
21 августа с шести утра до 18.00 и 22 августа с шести утра до 12.00 проехать нельзя будет по улице Хади Такташа от улицы Марселя Салимжанова до Нурсултана Назарбаева.
В субботу, 21 августа, с шести утра до 17.00 будут действовать ограничения по участкам улиц:
- по ул. М. Салимжанова (по направлению от ул. Пушкина до ул. Х. Такташа, ограничение одной правой полосы движения);
- по ул. Татарстан (по направлению от ул. Ш. Марджани до ул. М. Салимжанова, ограничение одной правой полосы движения);
- по ул. Х. Такташа (по направлению от ул. Н. Назарбаева до Оренбургского тракта, полное ограничение движения);
- по ул. Н. Назарбаева (по направлению от ул. Х. Такташа до ул. Г. Тукая, полное ограничение движения);
- по ул. Даурской (по направлению от ул. Павлюхина до ул. Х. Такташа, полное ограничение движения);
- по ул. Н. Назарбаева (по направлению от ул. Павлюхина до ул. Х. Такташа, приостановление движения);
21 августа с шести утра до 18.00 перекроют участок на улице Марджани.
22 августа с шести утра до 12.00 закрыт для движения будет проезд по улице Салимжанова (по направлению от улицы Пушкина до Назарбаева, полное ограничение движения).
В июне из-за соревнований по триатлону Ironstar Kazan 2021 закрыли три троллейбусных маршрута и изменили схему движения ряда автобусов.
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