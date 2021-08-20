Эксперт похвалил Квартальнова за работу с молодыми игроками в «Ак Барсе»

Хоккейный эксперт Александр Кожевников поделился мнением относительно невзрачного выступления казанского «Ак Барса» в предсезонных матчах. Несмотря на результаты команды, он похвалил тренера казанцев Дмитрия Квартальнова за доверие к молодым хоккеистам.

«Если говорить о Казани, то можно долго спорить о том, что Дмитрий Квартальнов ставит «Ак Барсу» простоватый, прямолинейный хоккей. Честно говоря, я не большой фанат такого стиля.

Но вы посмотрите, как Квартальнов доверяет молодежи, как не по дням, а по часам растут Воронков, Коваленко, Галимов! Тренер, рискуя, постоянно ставит их в первые звенья, на большинство — и уже виден результат.

Если бы все в КХЛ доверяли бы молодым так, как Квартальнов, то наш хоккей вернул бы себе лидирующие позиции на мировой арене. Этого ему и пожелаю», — сказал Кожевников.

Также эксперт уверен, что уже ставшее фирменным доверие Квартальнова к молодым игрокам обязательно приведет его команду к большому успеху.

Напомним, «Ак Барс» неудачно выступил на предсезонном Мемориале Ромазана в Магнитогорске, выиграв лишь в одном из четырех матчей турнира. Накануне казанская команда вышла на первое место в Кубке чемпионов после двух игр.

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