В Татарстане суд приговорил к условному сроку директора компании по ремонту дорог

Фото: Максим Платонов

Альметьевская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего руководителя ООО «Перспектива». Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В суде установлено, что в период с июля 2016 года по декабрь 2018 года подсудимый заключил контракты на проведение ремонта дорог в Нижнемактаминском, Ямашинском, Миннибаевском, Кульшариповском, Кузайкинском, Аппаковском сельских поселениях Альметьевского района. Предприниматель использовал щебень, который не отвечал техническому заданию и контракту, а также отличался по стоимости. Полученную разницу между затраченными и полученными по контракту средствами в 1,2 млн рублей злоумышленник присвоил себе.

Подсудимый свою вину полностью признал и возместил ущерб. Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

В июле следственными органами Следкома РФ по РТ было завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего директора компании — его обвиняли в совершении 6 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Алексей Нечаев