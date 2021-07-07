В Татарстане директора компании по ремонту дорогу обвиняют в хищении 1,3 млн рублей

Следственными органами Следкома РФ по РТ завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего директора компании — его обвиняют в совершении 6 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в 2017-2018 годах подозреваемый ввел в заблуждение сотрудников администраций и организовал засыпку дорог щебнем, который не соответствовал предъявляемым требованиям, после чего подписал у них акты о приемке выполненных работ. Он действовал в рамках заключенных муниципальных контрактов на ремонт дорог в 6 сельских поселениях Альметьевского района. В виде разницы между стоимостью произведенных и фактических работ мужчина похитил 1,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе СК России по РТ.

Причастность к совершению преступления мужчина признал частично — ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Дело направили в суд.

Алексей Нечаев