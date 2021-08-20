В Татарстане зарегистрировали 50 новых случаев COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за сутки выявили 50 новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Всего в республике выявлено 24 925 случаев заболевания коронавирусом. Суточный темп прироста составил 0,2%. По сравнению с предыдущей неделей наблюдается небольшое снижение заболеваемости на 2,8%. По сравнению с июлем этот показатель выше на 10,7%. Отмечается, что ситуация стабильная.

Выздоровели 21 963 человека, из них 37 — за последние сутки, сообщил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



Вчера в РТ за сутки выявили 49 заболевших COVID-19. Об этом сообщили в федеральном оперштабе. Всего в республике было выявлено 24 875 случаев заболевания коронавирусом.

