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В Татарстане за сутки выявили 49 новых заболевших COVID-19

11:55, 19.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки выявили 49 новых заболевших COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за сутки выявили 49 новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

Всего в республике выявлено 24 875 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 21 926 человек, из них 33 — за последние сутки.

От болезни умерли 660 жителей республики, из них четверо за последние сутки.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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