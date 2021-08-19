В Татарстане за сутки выявили 49 новых заболевших COVID-19

В Татарстане за сутки выявили 49 новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

Всего в республике выявлено 24 875 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 21 926 человек, из них 33 — за последние сутки.

От болезни умерли 660 жителей республики, из них четверо за последние сутки.

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Ольга Плешкова