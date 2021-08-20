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В Татарстане 42% компаний принимают на работу соискателей пенсионного возраста

09:22, 20.08.2021
В Татарстане 42% компаний принимают на работу соискателей пенсионного возраста
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане 42% компаний принимают на работу соискателей пенсионного возраста на общих основаниях. Результаты опроса предоставил сервис SuperJob.

В 2019 году таких компаний было 38%. Не готовы трудоустраивать соискателей пенсионного возраста 28% предприятий и организаций, так как у них постоянные контакты с клиентами и высок риск заражения коронавирусом.

Чаще всего таких кандидатов принимает крупный бизнес (48%), а среди малых компаний только 40% готовы трудоустроить людей пенсионного возраста. В опросе приняли участие 1 тыс. респондентов.

Пенсии работающих пенсионеров в Татарстане повысились с 1 августа. Перерасчет коснется 256 тысяч жителей республики, за которых в прошлом году поступали страховые взносы, сообщили в мэрии города.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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