В Татарстане 42% компаний принимают на работу соискателей пенсионного возраста

В Татарстане 42% компаний принимают на работу соискателей пенсионного возраста на общих основаниях. Результаты опроса предоставил сервис SuperJob .

В 2019 году таких компаний было 38%. Не готовы трудоустраивать соискателей пенсионного возраста 28% предприятий и организаций, так как у них постоянные контакты с клиентами и высок риск заражения коронавирусом.

Чаще всего таких кандидатов принимает крупный бизнес (48%), а среди малых компаний только 40% готовы трудоустроить людей пенсионного возраста. В опросе приняли участие 1 тыс. респондентов.

Пенсии работающих пенсионеров в Татарстане повысились с 1 августа. Перерасчет коснется 256 тысяч жителей республики, за которых в прошлом году поступали страховые взносы, сообщили в мэрии города.



Алексей Нечаев