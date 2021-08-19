Казань стала лидером голосования за очистку берегов Волги

Фото: Олег Тихонов (архив)

Казань победила в онлайн-голосовании за очистку берегов Волги в рамках проекта «Вместе мы — польза!». За столицу Татарстана отдали 11,6% голосов.

Лидерами голосования также стали Астрахань и Кострома. Их выбрали 11,2% и 11% от общего числа проголосовавших соответственно.

До конца 2021 года года в Казани, Астрахани и Костроме очистят в общей сложности около 450 тыс. кв. метров береговой линии Волги. Отходы, которые можно переработать, рассортируют и переработают.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Отметим, что в Казани регулярно проходят акции по очистке водоемов и их берегов. В конце июня сообщалось, что в санитарных акциях по очистке прибрежных территорий Татарстана приняли участие уже более 150 тыс. человек. Они смогли собрать более 19,5 куб. м мусора.



Татьяна Демина