В Татарстане отели будут устраивать на работу людей с нарушением слуха

В Казани в ДК «Сайдаш» было подписано соглашение о взаимодействии по подбору персонала из числа граждан, относящихся к категории инвалидов, между Татарстанским республиканским отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих» и Ассоциацией отелей Казани и РТ.

Подписание прошло после круглого стола о защите прав граждан с нарушением слуха и зрения. Президент Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислав Иванов рассказал о проблемах трудоустройства людей с нарушением слуха. Он поднял проблему нехватки специалистов, знающих русский жестовый язык, и их квалификации.

Старший советник генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД» Максим Топилин отметил, что компания взаимодействует с ВОГ. Например, в Московском институте железнодорожного транспорта специалисты Всероссийского общества глухих рассказывают, какие существуют потребности при оказании услуг для слабослышащих.

— Именно участники Всероссийского общества рассказывают от своего имени. Очень важно наладить это взаимодействие. Этот процесс постепенно развивается, — заявил Топилин.

На мероприятии было обсуждено внесение в законодательство обязательного использования русского жестового языка в образовании и специализированных учебных заведениях.

В прошлом году известный переводчик языка жестов, старший преподаватель кафедры сценической и жестовой речи РГСАИ Варвара Ромашкина в интервью «Реальному времени» рассказала, что в России наблюдается дефицит квалифицированных сурдопереводчиков. По ее словам, многие из тех, кто пришел в профессию, не справляются с задачей перевода с обычного русского языка на жестовый.



Алексей Нечаев