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В Арске второй день тушат пожар на городской свалке

11:40, 19.08.2021
В Арске второй день тушат пожар на городской свалке
Фото: arskmedia.ru

В Арске уже второй день горит городская свалка. Точная площадь возгорания пока неизвестна.

Как сообщает издание «Арск-Информ», на месте проводятся работы по тушению пожара. Огонь тушат землей. На видеокадрах видно, что возгорания засыпают КАМАЗами земли.

Фото: arskmedia.ru

Ранее возле села Усады загорелась трава на площади 1 га. Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 10.19. На место выехали силы Лаишевского и Казанского гарнизона. Угрозы населенному пункту нет. Открытое горение было ликвидировано в 10.58.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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