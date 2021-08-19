В Арске второй день тушат пожар на городской свалке
В Арске уже второй день горит городская свалка. Точная площадь возгорания пока неизвестна.
Как сообщает издание «Арск-Информ», на месте проводятся работы по тушению пожара. Огонь тушат землей. На видеокадрах видно, что возгорания засыпают КАМАЗами земли.
Ранее возле села Усады загорелась трава на площади 1 га. Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 10.19. На место выехали силы Лаишевского и Казанского гарнизона. Угрозы населенному пункту нет. Открытое горение было ликвидировано в 10.58.
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