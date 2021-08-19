От ЖК «МЧС» на проспекте Победы в Казани появится внутриквартальный проезд

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Исполком Казани постановил изъять земельный участок вместе с недвижимом имуществом в Советском районе в связи со строительством внутриквартального проезда от ЖК «МЧС» на проспекте Победы в Советском районе. Соответствующий документ опубликован в сборнике документов мэрии Казани.

Согласно документу, там будет изъят для муниципальных нужд земельный участок по кадастровым номером 16:50:050147:246 и расположенный на нем кирпичный гараж. Собственнику будет выплачена компенсация.

На прошлой неделе сообщалось, что власти Казани изымут 26 земельных участков с расположенными на них гаражами для строительства Вознесенского тракта (участка от ул. Гвардейской до проспекта Победы в Советском районе города (6-я очередь).

Ольга Плешкова