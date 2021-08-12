В Казани изымут 26 земельных участков с гаражами для строительства Вознесенского тракта

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Власти Казани изымут 26 земельных участков с расположенными на них гаражами для строительства Вознесенского тракта (участка от ул. Гвардейской до проспекта Победы в Советском районе города (6-я очередь).

Изъятию путем выкупа для муниципальных нужд подлежат земельные участки в гаражно-строительном кооперативе «Тайга» по улице Родины: №1, №2, №3, №8, №10, №11, №14, №16, №18, №20, №21, №22 и №24.

скриншот/Приложение к постановлению исполкома Казани от 03.08.2021 №1925

Изъятию в этом же ГСК подлежат земельные участки №25, №26, №27, №30, №31, №34, №35, №36, №38, №41, №43, №44 и №322.

скриншот/Приложение к постановлению исполкома Казани от 03.08.2021 №1925

скриншот/Приложение к постановлению исполкома Казани от 03.08.2021 №1925

скриншот/Приложение к постановлению исполкома Казани от 03.08.2021 №1925

Соответствующее постановление подписано в исполкоме Казани. Документ опубликован в сборнике документов мэрии №30.

На прошлой неделе стало известно, что власти Казани выкупят земельные участки и расположенные на них объекты в ГСК «Тайга» по улице Родины: 12, 13, 321, 28, 29, 4, 5, 9, 19, 37, 7, 392. Также изымут один участок и гараж в ГСК-4 «Ракета» в Советском районе города. Номер участка 251.



Татьяна Демина