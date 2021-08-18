Дмитрий Квартальнов: «Меня не устраивает, что мы так много проигрываем. Надо забивать»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от петербургского СКА (2:3) в рамках предсезонного турнира Taneco Кубок чемпионов. По его мнению, команде надо работать над игрой в меньшинстве.

«Наверное, нам не надо было удаляться в концовке матча. Продолжаем работать, завтра следующая игра.

Хорошее замечание, что у нас забивают только молодые хоккеисты. Но меня не устроит, что они выходят на первый план, если мы будем столько проигрывать. Мы очень много проигрываем. Надо забивать», — сказал тренер «Ак Барса».

Также Квартальнов оценил игру вратаря Игоря Бобкова. Он надеется, что по ходу сезона вратарь прибавит, но для этого ему нужна практика.

«Буллиты сегодня не задались. Да, вратарь должен держать нас в тонусе. Здесь есть определенные моменты. Наверное, через игры придет», — передает слова Квартальнова корреспондент «Реального времени».

Завтра казанская команда сыграет с «Металлургом». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.