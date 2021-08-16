Олимпийская чемпионка Марта Мартьянова удостоена звания «Почетный гражданин Казани»

Олимпийская чемпионка по фехтованию Марта Мартьянова удостоена звания «Почетный гражданин Казани», сообщается на официальном сайте мэрии города.

Соответствующее решение принято депутатами Казгордумы на VIII сессии. Кандидатуру спортсменки на рассмотрение внес мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Мартьянова Марта Валерьевна — спортсменка, обладающая ярким талантом, трудолюбием, стойкостью, высоким техническим мастерством добилась высоких спортивных достижений во славу России, Республики Татарстан и города Казани», — подчеркнул Ильсур Метшин.

Фото: rusfencing.ru

Аналогичного звания удостоен член Академии наук Республики Татарстан Мирфатых Закиев.



Марта Мартьянова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх — 2020 в составе сборной России по фехтованию. В финале казанская спортсменка получила травму, но продолжила фехтовать, чем помогла команде не сняться с поединка досрочно.

В Кремле после победы назвали казанскую рапиристку Мартьянову «девушкой-героем». Чуть позже президент страны Владимир Путин подписал указ о награждении олимпийской чемпионки «Орденом Дружбы».