Глава Госкомитета РТ по туризму раскритиковал состояние территории речного порта Казани

Фото: Госкомитет РТ по туризму

Глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов остался недоволен тем, в каком состоянии находится речной порт в Казани. Он обратил внимание на скопление мусора на территории и на недостаточное количество контейнеров для его сбора.

Иванов также указал на размещение торговых точек в неположенных местах, ненадлежащее санитарно-техническое состояние туалетов контейнерного типа. В неудовлетворительном виде в речном порте находится и пешеходная навигация, сообщает пресс-службе Госкомитета РТ по туризму.

Фото: Госкомитет РТ по туризму

— Работа речного порта часто вызывает нарекания со стороны жителей Казани и туристов, посещающих Татарстан, — отметил Иванов. Он напомнил, что его ведомство неоднократно говорило о необходимости решить проблему, в частности, благоустроить территорию.

— Мы определили сроки устранения всех недостатков и ответственных за их устранение, — заявил Иванов. Госкомитет РТ по туризму намерен проконтролировать решение проблемы с благоустройством и содержанием Казанского речного порта.

Напомним, в этом году пассажирская навигация в Татарстане возобновила работу 30 апреля. В Казанском речном порту в 06.30 начали продавать билеты.



Татьяна Демина