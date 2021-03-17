3 триллиона рублей убытков предприятий России в результате пандемии — это много или мало?

В России резко возросло количество убыточных предприятий — их потери в результате пандемии коронавируса и других экономических проблем превысили 3 трлн рублей. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его словам, в адрес первого вице-премьера Андрея Белоусова были направлены предложения о новых мерах поддержки пострадавшего бизнеса. В частности, речь шла о налоговой амнистии для некоторых компаний.

— Сегодня мы увидели новые цифры о том, что количество убыточных предприятий резко вырастает, больше чем на 30%, больше 3 триллионов рублей убытков — это всё последствия пандемии и других проблем, которые существуют в нашей экономике. Мы считаем, что ситуация становится критически опасной. Поэтому, конечно, правительство должно реагировать и оказать содействие бизнесу, — убежден Борис Титов.

Фото: kremlin.ru

Бизнес-омбудсмен сообщил, что некоторые меры поддержки уже внедряются, в частности, — льготные кредиты под 3% в рамках программы ФОТ 3.0. При этом Титов признал, что и эта программа требует изменений, чтобы она была востребована бизнесом: «Внедрение, первые шаги, первые результаты говорят о том, что бизнес не очень понимает всю необходимость и эффективность данной меры».

Кроме того, по его словам, бизнесу нужны «и налоговая амнистия, и кадастровая стоимость» — ее надо заморозить на уровне 2019 года, а не 2020-го, считает лидер Партии Роста, но «пока никаких решений не принято». Тем не менее, проработка этого вопроса будет продолжена, «надеемся, что правительство примет ряд дополнительных мер поддержки».

3 трлн рублей убытков российских предприятий из-за коронакризиса — это:

Отложенные россиянами деньги на черный день , если точнее — 2,7 трлн рублей. Вызванный пандемией коронавируса кризис вынудил наших граждан сократить расходы и накопить средства, создав подушку безопасности. К такому выводу пришли авторы исследования в РАНХиГС.

, если точнее — 2,7 трлн рублей. Вызванный пандемией коронавируса кризис вынудил наших граждан сократить расходы и накопить средства, создав подушку безопасности. К такому выводу пришли авторы исследования в РАНХиГС. В 4,5 раза меньше, чем объем Фонда национального благосостояния на начало марта — 13,552 трлн рублей. При этом объем ликвидной части ФНБ (валюта на счетах в Банке России) — 7,5% от прогнозируемого ВВП на 2021 год, или 8,7 трлн.

на начало марта — 13,552 трлн рублей. При этом объем ликвидной части ФНБ (валюта на счетах в Банке России) — 7,5% от прогнозируемого ВВП на 2021 год, или 8,7 трлн. В 3 раза больше, чем стоимость проекта ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» — 1 трлн рублей. Причем, по мнению главы Минфина России Антона Силуанова, эту стройку целесообразнее финансировать из ФНБ, правда, вложения фонда не должны превышать более четверти всех инвестиций в проект.

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общие расходы превысили $1 трлн и больше половины этой суммы — затраты США.

— 3,11 трлн руб или 14,5% от всех расходов казны. Это всего 2,7% от ВВП — минимум за последние десять лет. При этом страны НАТО в минувшем году, напротив, нарастили военные бюджеты — общие расходы превысили $1 трлн и больше половины этой суммы — затраты США. В долларах 41,1 млрд .

Василя Ширшова